Belen Rodriguez, la confessione su Stefano De Martino a Verissimo: "Lui fa tanto altro" Spettacolo 3 Aprile 2022

Questa domenica pomeriggio Belen e Cecilia Rodriguez sono state ospiti a Verissimo. Le due sorelle hanno parlato del meraviglioso rapporto che hanno con i loro genitori, di come per loro siano un esempio di amore eterno, anche emozionandosi. Poi non poteva mancare la domanda su Stefano De Martino.

La confessione di Belen Rodriguez su Stefano De Martino a Verissimo

La show girl argentina da qualche mese si sta rifrequentando con il suo ex marito, sebbene le conferme siano arrivate da foto, qualche spezzone di video e parole tra i denti, è ormai impossibile per entrambi negare il ritorno di fiamma. Belen proprio parlando di Stefano, sorridendo ed un po’ imbarazzata, ha detto: “Stefano adesso balla e fa tanto altro. È un bello che balla, è la verità. Io ho fatto dei macelli in amore che avrei potuto evitare. Ho dei rimpianti… prima dicevo di no. Ho fatto un sacco di ca**ate… quali? Non si dice. Avrei voluto tenermi qualcosa per me. Se tornassi indietro cambierei delle cose”.

Non è mancata la zeppata finale, quando Silvia Toffanin le ha chiesto se sta pensando a un terzo figlio, la show girl ha risposto: “Con chi lo faccio? Si vedrà“, queste le sue parole dette ridendo. Dunque, se tempo fa aveva detto che non avrebbe voluto un altro figlio dopo Luna Marì, la risposta aperta lascia pensare ad altro. Lo stesso Stefano De Martino, a Domenica In, aveva detto che avrebbe voluto un altro bambino.

Una parte dell’intervista di Belen Rodriguez a Verissimo