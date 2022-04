0 Facebook Il Napoli batte l’Atalanta 3 a 1, per Spalletti squadra da scudetto: “E’ cresciuta in mentalità” Calcio Napoli 3 Aprile 2022 19:12 Di Sveva Scalvenzi 2'

Il Napoli vince 3-1 in casa dell’Atalanta e aggancia momentaneamente il Milan – che gioca domani sera – in testa alla classifica. Apre le marcature Insigne su rigore al 14′, cui segue il bis di Politano al 37′. Accorcia per i padroni di casa De Roon al 58′ ed e’ Elmas a chiudere i conti all’81’ con un bellissimo contropiede.

Il Napoli batte l’Atalanta: il commento di Spaletti

“Nelle ultime sette partite serve comportarsi da squadra di rango che prende per il collo qualsiasi partita”, questo il commento di Luciano Spalletti sulla vittoria di oggi a Bergamo. Il mister è convinto di poter lottare fino in fondo per lo scudetto. “Non possiamo non valutare bene la situazione che c’e’ davanti in classifica. In casa e fuori non fa differenza, la posta in palio e’ troppo alta: sono carri che potrebbero non ripassare piu'”, afferma il tecnico del Napoli.

Sull’analisi della partita, Spalletti e’ netto: “A volte gli avversari ti inducono a non giocare secondo le tue caratteristiche. L’Atalanta ha sempre forza e determinazione nel duello fisico, nel ritmo e nella presenza: siamo noi a essere cresciuti, anche rispetto alla sconfitta casalinga. Siamo riusciti a uscire bene dalla pressione degli avversari”. Infine, un elogio ai singoli e alla squadra: “E’ cresciuta in mentalita’, nell’atteggiamento e nell’esecuzione quando c’e’ bisogno di qualcosa di piu’. C’e’ stata disponibilita’ a soffrire e anche a rincorrere gli avversari: all’inizio del secondo tempo eravamo un po’ schiacciati, ma le qualita’ non scompaiono”. “La partita e’ cambiata davvero solo col terzo gol, avessimo continuato a difenderci e basta non l’avremmo portata a casa – chiude l’allenatore azzurro -. Mario Rui ha fatto una grande partita, Zanoli e’ stato entusiasmante per la tranquillita’ con cui ha giocato. Anche Lobotka m’e’ piaciuto, ma tutta la squadra ha fatto bene. Insigne s’e’ ripresentato dalla delusione in Nazionale con la voglia di dare un contributo importante: sapere che i tifosi sono li’ a spingere trasferendoci la loro gioia e’ fondamentale”.