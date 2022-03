0 Facebook Stefano De Martino e la risposta a Belen Rodriguez sui figli: “Sono partito presto e ho tempo” Spettacolo 28 Marzo 2022 17:27 Di redazione 2'

Stefano De Martino durante l’ultima puntata di Domenica In ha chiacchierato molto della sua vita, parlando di un possibile secondo figlio, cosa che è apparsa una risposta a Belen Rodriguez. Sebbene non ami stare al centro del gossip, durante la chiacchierata con Mara Venier non sono mancati riferimenti su Belen Rodriguez e il loro ritorno di fiamma. La conduttrice non è mai stata del tutto esplicita, ma era ben chiaro cosa sottintendesse con risate e alcune domande.

Stefano De Martino e la risposta sul secondo figlio

Nel corso della chiacchierata De Martino ha parlato anche della probabilità di diventare di nuovo padre. Proprio mentre parlava di Santiago ha detto: “E’ con la madre adesso e la salutiamo. Se non la vedo da tanto? No, io la vedo spessissimo. Perché ridi Mara? No, non è che mi giro dall’altra parte, sto guardando le foto di mio figlio”.

Poi ha spiegato quanto è importante per lui l’amore per suo figlio, spiegando che non esclude la possibilità di diventare di nuovo padre: “L’amore per i figli è un amore fortissimo. Adesso Santi ha nove anni, avevo 23 anni quando sono diventato padre. Ho voglia di avere altri figli, ma avendo costruito un rapporto così intenso con lui, mi dispiacerebbe quasi intaccarlo. Quindi sono un po’ frenato, però magari diventerò ancora padre. Sono partito così presto che ho ancora tempo”. Parole che potrebbero sembrare una risposta a quanto pubblicato nei giorni scorsi da Belen Rodriguez.

La show girl, infatti, aveva condiviso una frase sulla pillola contraccettiva maschile, farmaco che potrebbe arrivare presto sul mercato. Quel messaggio per molti significherebbe che la show girl non vuole altri figli, cosa che tra l’altro aveva già accennato in un’intervista. Non è detto però che non cambi idea.