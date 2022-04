0 Facebook La malattia di Antonino Spinalbese, la risposta di Belen Rodriguez: “Non sapevo nulla” Spettacolo 3 Aprile 2022 19:39 Di redazione 2'

Tanti gli argomenti trattati da Belen Rodriguez nel corso dell’intervista a Verissimo. La show girl è stata ospite di Silvia Toffanin con la sorella Cecilia. Assieme a lei hanno parlato dei loro genitori e del grande amore che c’è nella famiglia Rodriguez. La show girl ha argentina ha poi parlato della sua vita sentimentale.

Belen Rodriguez parla di Antonino Spinalbese a Verissimo

Dopo alcune confessioni fatte su Stefano De Martino, Belen ha parlato anche di Antonino Spinalbese e della relazione lampo avuta con lui. Tra di loro sarebbe finita per alcune incompatibilità e sebbene la bella Rodriguez abbia detto di lui che è un “padre fantastico”, diciamo che il rapporto tra di loro è un po’ raffreddato. Recentemente il giovane hair stylist sui social aveva confessato di avere una grave malattia autoimmune.

Sulla questione Belen ha spiegato di non sapere nulla: “Io sapevo di un’infiammazione al pancreas, del digiuno durato una settimana in ospedale. Non sapevo nulla di questa malattia autoimmune. Non racconto più niente perché qualcosa voglio tenerla per me, fa bene tenersi qualcosa per se stessi ma io sono un persona con una umanità”. Parole che hanno lasciato intendere come preferisca non parlare troppo del padre di Luna Marì.