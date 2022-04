0 Facebook Fedez torna a casa dopo l’ospedale, la piccola Vittoria non lo lascia un attimo: non trattiene le lacrime Spettacolo 1 Aprile 2022 11:54 Di redazione 2'

Momenti di grande commozione a casa Fedez dopo il ritorno a casa. Il rapper milanese è stato operato dopo aver scoperto un tumore endocrino al pancreas. Felicissimo di riabbracciare i suoi bambini, l’artista ha dedicato tutto il suo tempo ai figli.

La piccola Vittoria, in particolare, si è accoccolata per tutto il tempo tra le braccia del papà. Non voleva più staccarsi da Fedez, nemmeno per andare a dormire. “Vuole stare con papà”, ha dichiarato il rapper per poi mostrarsi commosso. Per lui la moglie, Chiara Ferragni, e i figli, hanno organizzato una festa per accogliere al meglio il papà!

Fedez ha lasciato l’ospedale San Raffaele lo scorso giovedì 31 marzo. Tutti sono in attesa di conoscere con esattezza le sue condizioni dopo questo intervento durato ben 6 ore.

Secondo il chirurgo che lo ha operato, Massimo Falconi, per questo tipo di tumori “la sopravvivenza a cinque anni è superiore al 60%”. Nello specifico il medico, in un’intervista al Corriere della Sera, aveva dichiarato: “Anche in questo caso tutto dipende dal tipo di tumore presente nel singolo malato e dallo stadio della neoplasia al momento della diagnosi (se è in fase iniziale o avanzata). Ma la sopravvivenza a 5 anni nel nostro Paese è alta, superiore al 60%. Negli ultimi anni, con le nuove terapie abbiamo fatto passi in avanti significativi. È però determinate essere curati in centri di riferimento, dove operano gruppi multidisciplinari di esperti, perché servono le competenze di diversi specialisti”.