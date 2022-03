E’ da poco tornato a casa Fedez, dopo l’intervento per l’asportazione del tumore neuroendocrino al pancreas. Dopo l’operazione il rapper milanese ha voluto ringraziare i medici che l’hanno curato e gli hanno restituito la speranza.

“Grazie a voi che mi avete letteralmente salvato la vita, che mi avete accompagnato e accudito in questi giorni che non sono stati semplici ma che dall’altra parte mi hanno restituito una nuova prospettiva da cui affrontare la vita. Grazie al Prof. Falconi e a tutto il suo incredibile staff Grazie a tutti gli infermieri e infermiere del reparto. E grazie a voi per la grande umanità e il supporto che mi avete dato. L’amore è la medicina più potente. Si torna a casa, si torna a vivere”.

Immagini inedite che mostrano l’artista mentre prova ad alzarsi dal letto, assistito dal personale sanitario, dopo l’intervento. Secondo il chirurgo che lo ha operato, Massimo Falconi, per questo tipo di tumori “la sopravvivenza a cinque anni è superiore al 60%”. Nello specifico il medico, in un’intervista al Corriere della Sera, aveva dichiarato:

“Anche in questo caso tutto dipende dal tipo di tumore presente nel singolo malato e dallo stadio della neoplasia al momento della diagnosi (se è in fase iniziale o avanzata). Ma la sopravvivenza a 5 anni nel nostro Paese è alta, superiore al 60%. Negli ultimi anni, con le nuove terapie abbiamo fatto passi in avanti significativi. È però determinate essere curati in centri di riferimento, dove operano gruppi multidisciplinari di esperti, perché servono le competenze di diversi specialisti”.