Ragazzo travolto dalla Vesuviana mentre attraversava i binari: è fuori pericolo

Ieri pomeriggio, intorno alle 19, a Torre del Greco, nel napoletano, un giovane è stato travolto da un convoglio della Circumvesuviana all’altezza della stazione di Via del Monte. Sul posto sono arrivate immediatamente le forze dell’ordine per capire cosa sia successo.

Giovane travolto da un convoglio: l’accaduto

Enorme spavento per quanto accaduto ieri pomeriggio sui binari della Circumvesuviana all’altezza di Via del Monte, a Torre del Greco. Un giovane è stato travolto da un convoglio partito da Napoli alle 18:34, diretto a Sorrento. Sul posto – come riportato da alcune fonti locali – sarebbero intervenuti i sanitari del 118, carabinieri e polizia.

Giovane travolto da un convoglio della Circumvesuviana: le sue condizioni

Il ragazzo è stato ricoverato all’ospedale del Mare di Napoli: le sue condizioni sarebbero gravi, ma non al punto di essere in pericolo di vita. Il giovane avrebbe riportato fratture alle gambe e contusioni varie. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. Gli inquirenti non escludono che il ragazzo stesse camminando lungo i binari per raggiungere la zona del quartiere di Sant’Antonio.