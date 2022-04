0 Facebook Tenta di uccidere 16enne conosciuta sui social buttandola dal balcone: in arresto 32enne L'uomo è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio Cronaca 1 Aprile 2022 12:23 Di redazione 2'

Una conoscenza sui social che si stava per trasformare in un dramma. Un 32enne di Civitavecchia, comune di Roma, ha tentato di uccidere una ragazza che aveva conosciuta sul web. I due avevano deciso di trascorrere assieme il fine settimana. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio.

32enne tenta di uccidere ragazza di 16 anni, i fatti

Un 32enne, nella notte tra sabato 26 e domenica 27 marzo – secondo quanto riferito dai carabinieri – ha tentato di uccidere una 16enne conosciuta sul web. I militari sono intervenuti in un bed & breakfast nel centro storico di Civitavecchia dopo che i genitori della ragazza avevano chiamato il 112 per dare l’allarme che la figlia si trovava in pericolo.

Quando la pattuglia dei carabinieri è intervenuta ha sentito le urla della ragazza. La 16enne era aggrappata disperatamente alla ringhiera del balcone, l’uomo stava provando a sollevarla di peso per gettarla oltre il parapetto.

32enne tenta di uccidere 16enne, l’intervento dei carabinieri

Il 32enne, all’arrivo dei carabinieri, ha mollato la presa, liberando per pochi attimi la ragazza che così è riuscita ad aprire la porta della stanza alle forze dell’ordine. L’uomo è stato condotto in caserma e, di comune accordo con la Procura della Repubblica di Civitavecchia, è stato arrestato e affidato al carcere di Regina Coeli. La 16 enne è stata trasportata al pronto soccorso dell’Ospedale San Paolo di Civitavecchia.