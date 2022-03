0 Facebook Relazione tra preside e studente, cosa rischia la Sabrina Quaresima e la presunta lite con il docente Tra dettagli, provocazioni e chat, il mistero s'infittisce sempre di più Cronaca 31 Marzo 2022 14:15 Di Carmine Ubertone 2'

Continua a destare scandalo quanto accaduto in un liceo romano: la presunta relazione tra la preside Sabrina Quaresima e uno studente appena 18enne. Tra dettagli, provocazioni e chat, il mistero s’infittisce sempre di più. Toccherà agli ispettori fare chiarezza su questa vicenda che, da diversi giorni, sta facendo il giro dei principali organi di stampa.

Relazione tra preside e studente, cosa rischia Sabrina Quaresima?

Se dovesse essere accertata la love story tra la preside e lo studente, la donna – come riportato da il Corriere della Sera – rischierebbe una multa fino a 500 euro o una sospensione fino a sei mesi. Ma, visto che sta svolgendo l’anno di prova, potrebbe anche perdere il ruolo da dirigente scolastica e tornare a fare l‘educatrice. Tutto dipenderà dalla relazione che l’ispettrice scriverà dopo aver parlato con la preside.

Relazione tra preside e studente, la lite con il vice-preside e il ‘pretesto’ del motorino

La dirigente scolastica – come mostrato in un video pubblicato da La Repubblica” – ha avuto una lite con il vice-preside poi sollevato dall’incarico. Alla base delle discussioni il parcheggio del motorino: “Cafone, maleducato, oggi la caccio“. Come riferisce il quotidiano, il vice-preside, qualche giorno prima, avrebbe ricevuto lo studente con cui la preside avrebbe intrattenuto una love-story. Una lite che per gli studenti è sembrata solo un pretesto: ‘Folle nei modi, inadeguata per un dirigente“.

Lo scandalo del liceo romano, le parole delle alunne

Alcune studentesse del Liceo Montale – come riportato da La Repubblica – hanno invitato la preside a dimettersi: “Non ce la saremmo mai aspettata una cosa del genere. Siamo sconvolte. Eravamo certe che si sarebbe dimessa. E, invece, sono ancora qua. Non la vogliamo più, non ha etica“.