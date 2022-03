Fedez dimesso dal San Raffaele esce dall’ospedale con Chiara Ferragni: le prime parole

Fedez ha lasciato l’ospedale San Raffaele di Milano. E’ stato operato per tumore endocrino al pancreas lo scorso 22 marzo.

Ha lasciato il nosocomio milanese insieme alla moglie, Chiara Ferragni. Le sue prime parole: “Sto bene”, ha dichiarato. Ha camminato fino alla macchina e ha continuato: “Bello uscire dall’ospedale”. Mano nella mano con la mamma dei suoi due figli, Leone e Vittoria, il rapper torna finalmente nella sua casa, dai suoi cuccioli.

Secondo il chirurgo che lo ha operato, Massimo Falconi, per questo tipo di tumori “la sopravvivenza a cinque anni è superiore al 60%”.

Nello specifico il medico, in un’intervista al Corriere della Sera, aveva dichiarato:

“Anche in questo caso tutto dipende dal tipo di tumore presente nel singolo malato e dallo stadio della neoplasia al momento della diagnosi (se è in fase iniziale o avanzata). Ma la sopravvivenza a 5 anni nel nostro Paese è alta, superiore al 60%. Negli ultimi anni, con le nuove terapie abbiamo fatto passi in avanti significativi. È però determinate essere curati in centri di riferimento, dove operano gruppi multidisciplinari di esperti, perché servono le competenze di diversi specialisti”.