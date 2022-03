0 Facebook Relazione tra preside e studente, il 18enne rivela: “L’abbiamo fatto nel parcheggio” Un semplice pettegolezzo diventato un vero e proprio caso che ha coinvolto tutto il personale della scolaresca Cronaca 30 Marzo 2022 11:36 Di Carmine Ubertone 2'

Continua a destare scalpore quanto accaduto in un liceo romano: un alunno, appena maggiorenne, avrebbe intrapreso una relazione con la preside del suo istituto. Un semplice pettegolezzo diventato un vero e proprio caso che ha coinvolto tutto il personale della scolaresca.

Relazione tra preside e studente, la versione del giovane

Emergono nuovi dettagli riguardo la relazione tra Sabrina Quaresima, preside del liceo Montale e un suo studente di 18 anni. I due – come spiega Repubblica – avrebbero intrapreso i primi contatti a dicembre, durante l’occupazione studentesca. Poi, le prime mail, le chat e, infine dei veri e propri appuntamenti. “Mi chiedeva consigli su cosa indossare oppure cosa stessi guardando in tv“, ha raccontato il 18enne. Poi l’invito ad uscire assieme: “Se ti do un indirizzo mi raggiungi?”

La storia tra la preside e uno studente: l’incontro nel parcheggio

Lo studente, dopo aver ricevuto l’invito dalla preside, si sarebbe messo alla guida della sua auto sfrecciando oltre i 130 chilometri orari per raggiungere la donna al luogo dell’incontro. In un parcheggio, i due, avrebbero consumato un rapporto sessuale completo: “Durante l’atto è arrivata una telefonata del marito“, ha rivelato il 18enne. Con il passare del tempo, il ragazzo, decide di voler chiudere la relazione, ma non sa come fare e si rivolge agli amici: la notizia, in un batter d’occhio, diventa di dominio pubblico.

La preside sotto accusa: avrebbe accolto in casa altri studenti

La preside Sabrina Quaresima non avrebbe avuto solo la relazione con il 18 enne, ma anche con altri ragazzi. Come rivelato dA ‘Repubblica‘, altri studenti avrebbero accusato la donna di aver accolto altri ragazzi in casa. Toccherà agli ispettori del Ministero verificare tutti i dettagli di questa scabrosa vicenda. La donna, nel frattempo, ai microfoni de ‘Il Corriere della Sera‘ ha negato tutto: “Sono felicemente sposata, ma sono una donna di bell’aspetto, abbastanza giovane, sono del ’72, e curata. Purtroppo capisco che qualcuno possa pensar male”. “E’ evidente che mi hanno voluto fare del male” – ha concluso la preside.