Scandalo in un liceo romano, storia tra preside e studente: in corso le indagini

Fa discutere quanto accaduto in un liceo romano: un alunno, appena maggiorenne, avrebbe intrapreso una relazione con la preside del suo istituto. Un semplice pettegolezzo diventato un vero e proprio caso che ha coinvolto tutto il personale della scolaresca. L’Ufficio scolastico regionale ha chiesto l’intervento degli ispettori per fare chiarezza sulla scabrosa vicenda.

La relazione tra preside e alunno, le scritte sulle mura della scuola

Scandalo presso il liceo ad indirizzo pedagogico, classico e linguistico Montale di via di Bravetta, considerato uno dei migliori della capitale: un alunno, appena 18enne, avrebbe intrapreso una relazione con la preside della scuola superiore. Una semplice voce trasformata in incredibile realtà accompagnata dalle scritte sui muri: “La laurea in pedagogia l’hai presa troppo seriamente“, “Chi sa deve agire” e “Il tuo silenzio parla per te“. Dei veri e propri attacchi alla preside che lavorava da poco al liceo romano.

Una storia iniziata ai primi di dicembre

La storia tra preside e alunno – come riporta il quotidiano ‘La Repubblica‘ – sarebbe iniziata ai primi di dicembre, durante l’occupazione del liceo Montale. Il giovane – considerato uno studente modello – avrebbe intrapreso delle conversazioni con la preside prima tramite alcuni messaggi di posta elettronica, poi con delle chat e, infine, con dei veri e propri incontri.

La relazione tra il 18enne e la preside: le parole della dirigente scolastica

Il 18enne, ad un certo punto, avrebbe deciso di chiudere la relazione: “Non potevo darle quello che voleva” – avrebbe detto – Ecco quindi la confessione ad alcuni amici di scuola. In un niente la vicenda è diventata subito di dominio pubblico coinvolgendo dagli studenti fino ad arrivare ai professori e all’Ufficio scolastico regionale.

Toccherà agli ispettori il compito di chiarire i dettagli di questa vicenda. Nel frattempo, la preside – in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera – ha negato tutto dichiarando di esser felicemente sposata: “Sono felicemente sposata, ma sono una donna di bell’aspetto, abbastanza giovane, sono del ’72, e curata. Purtroppo capisco che qualcuno possa pensar male“. La dirigente scolastica si augura che tutto si possa risolvere il prima possibile: “Giovedì vedrò l’ispettrice regionale, spero davvero di poter chiarire tutto“.