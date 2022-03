0 Facebook Ragazzo si addormenta nel cassonetto, finisce nel tritarifiuti e muore in modo orribile Cronaca 31 Marzo 2022 14:31 Di redazione 1'

Un terribile episodio è avvenuto a Empoli, in Toscana. Un ragazzo si è addormentato nel cassonetto dei rifiuti ed è morto. Come è accaduta la tragica fatalità?

Gli addetti della raccolta differenziata non si sono resi conto che il ragazzo si trovasse nei bidoni. E’ stato così portato nel tritarifiuti insieme alla spazzatura. A trovarlo un operaio della ditta cartaria di Empoli che stava smistando il materiale cartaceo proveniente dalla differenziata.

La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo senza indagati. A quanto pare la vittima, un giovane somalo arrivato in Italia per cercare lavoro, non si sarebbe reso contro dell’arrivo del camion. E’ finito così in tragedia il suo viaggio della speranza.