0 Facebook Il consigliere comunale di Pavia ammette: “Sono stato in vacanza a Napoli la scorsa estate” Una provocazione di cattivo gusto finita nell'occhio del ciclone Curiosità 31 Marzo 2022 16:18 Di Carmine Ubertone 2'

Ha creato tanta indignazione il post su Instagram del consigliere comunale di Pavia riguardo la città di Napoli. Il politico chiedeva ai suoi followers: “Se una potenza straniera invadesse l’Italia, quale città sareste disposti a rinunciare? E perchè proprio Napoli? “. Una provocazione di cattivo gusto finita nell’occhio del ciclone.

Il consigliere comunale e il post contro Napoli, le parole del politico

Non si placano le polemiche attorno al consigliere comunale di Pavia Niccolò Fraschini. Il politico lombardo è stato intervistato da il ‘Corriere del Mezzogiorno’ per chiarire quanto accaduto: “E’ soltanto ironia, banale ironia” ha affermato, “Non avrei dovuto scherzare, non ci ho riflettuto. Al Nord abbiamo un po’ la tendenza a fare battute sui napoletani. Mi scuso, ma sia chiaro non mi vergogno. Suggerisco ai napoletani di essere meno permalosi”.

“Sono stato a Napoli l’estate scorsa”: l’ammissione del consigliere comunale

Il politico lombardo Niccolò Fraschini – al Corriere del Mezzogiorno – ha ammesso di esser stato in vacanza a Napoli la scorsa estate: “E’ stata una vacanza bellissima. Città accogliente e, devo dire, senza rifiuti. E’ cambiato il suo aspetto dalla città che avevo visto nel 2006 che era piena di immondizia“.