Un Posto al Sole, storico attore lascia la soap opera: "Mi dispiace davvero nel cuore" 31 Marzo 2022

Dice addio a Un Posto al Sole uno storico personaggio. A farlo sapere ai fan è Ilenia Lazzarin, la storica Viola Bruni che da tanti anni fa parte della famiglia. La soap opera napoletana più longeva della televisione italiana. Lorenzo Sarcinelli, ovvero Patrizio, lascia il suo amato personaggio per approdare verso nuovi lidi.

Le parole di Ilenia Lazzarin: “Amo i miei #fratelli acquisiti, si è creato davvero un clima dí FAMIGLIA… @francescovitiello_official @lorenzo_sarcinelli …e ora che ne vedo partire uno mi dispiace davvero nel cuore ma non glielo dirò perché so che è giusto che faccia la sua strada, la sua carriera, le sue esperienze!!!! Ci vuole determinazione e coraggio, e tu ne hai da vendere. In bocca al lupo @lorenzo_sarcinelli 🍀🍀🍀🤞🏼🤞🏼🤞🏼🤍🤍🤍 ti vogliamo bene!!! Sappi che sta casa t’aspett sempre!”.

Tantissime le dediche per il ragazzo come quella di Giorgia Gianetiempo. “Foto dell’ultimo giorno di set insieme e alcune delle tante foto scattate in questi anni. Grazie per tutti questi anni insieme, per le risate, gli sfoghi, i consigli, i sorrisi, i pianti di scena e quelli veri. Grazie per tutto ciò che sei e che hai fatto per me e con me! Mi mancherai tantissimo sul set (dico sul set perché so che ci vedremo spesso e giocheremo a Mario Kart ancora per tanto tempo insieme), ti voglio un bene infinito! In bocca al lupo per tutto! P.s: non sto piangendo, mi è solo entrato un Sarcibelli nell’occhio”.