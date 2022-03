0 Facebook Il consigliere di Pavia pubblica un sondaggio shock contro Napoli: “E’ la città da sacrificare” Sta facendo discutere il vergognoso sondaggio pubblicato su Instagram dal consigliere comunale di Pavia Niccolo Fraschini Cronaca 30 Marzo 2022 12:45 Di Carmine Ubertone 1'

Un post sui social inqualificabile. Il consigliere comunale di Pavia Niccolo Fraschini ha pubblicato sul suo profilo Instagram un vergognoso sondaggio sulla città di Napoli. Questo è l‘ennesimo attacco da parte del politico lombardo al capoluogo partenopeo.

Il consigliere comunale attacca Napoli, il contenuto del sondaggio sui social

Sta facendo discutere il vergognoso sondaggio pubblicato su Instagram dal consigliere comunale di Pavia Niccolo Fraschini. Il politico lombardo ha chiesto ai suoi follower: “Se una potenza straniera invadesse l’Italia, quale città sareste disposti a rinunciare? E perchè proprio Napoli? – Poi, i due box in basso con le due ‘risposte’ – “Fate la vostra scelta, Napoli o Napoli?“.

Non è il primo attacco del consigliere comunale, il precedente

Non è nuovo ad offese ed attacchi alla città di Napoli, il consigliere comunale Niccolo Fraschini. Infatti, già nel 2020, in piena emergenza Covid, il politico lombardo scrisse sui social: “Noi lombardi veniamo schifati da gente che periodicamente vive nell’immondizia (napoletani et similia). Da queste persone non accettiamo lezioni di igiene: tranquilli, alla fine di tutto questo i ruoli torneranno ad invertirsi“.

IL SONDAGGIO SU INSTAGRAM: