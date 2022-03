0 Facebook Stefano De Martino a Domenica In, la domanda su Belen Rodriguez: “Sono molto felice” Spettacolo 28 Marzo 2022 13:21 Di redazione 2'

Il nome di Belen Rodriguez non è mai uscito palesemente nel corso dell’intervista, ma Mara Venier ha rivolto alcune domande a Stefano De Martino che erano chiaramente rivolte alla show girl argentina e al ritorno di fiamma tra lei e lo show man partenopeo.

Stefano De Martino a Domenica In, la risposta su Belen Rodriguez

De Martino non ama parlare della sua vita privata e questo è un aspetto che tutti conoscono, ma essendo un personaggio pubblico purtroppo deve fare i conti anche con l’attenzione del gossip sulle sue relazioni. Sono ormai settimane che si parla del ritorno di fiamma con Belen Rodriguez e diciamo che la coppia non fa più nulla per nascondersi. Per questo motivo quando Mara Venier a Domenica In ha domandato allo show man partenopeo: “Non voglio essere invadente e chiederti cose che sono solo tue e della persona che c’è dall’altra parte, ma vorrei sapere che momento è questo”, il riferimento alla situazione con l’argentina è stato palese.

“Le sale d’aspetto del dentista sono piene di quei giornali. Basta non andare dal dentista”, questa la risposta iniziale di Stefano che l’ha presa a ridere. Poi però è tornato serio e ha aggiunto: “Sono molto felice e sereno. Molto contento”. Poche parole e un sorriso che di fatto confermano il ritorno con l’ex moglie. Non è mancata la frecciata di Mara Venier che parlando di amori e amicizia ha detto: “Ci sono delle amicizie che non finiscono mai, mentre alcuni amori possono finire e anche ricominciare, mai dire mai”. Parole a cui Stefano Risposto: “Hai voglia, mai dire mai”. Insomma il nome di Belen non è venuto fuori, ma i riferimenti alla show girl sono stati piuttosto palesi.