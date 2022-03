0 Facebook Stefano De Martino in lacrime da Mara Venier a ‘Domenica In’, parla del nonno e di Santiago Stefano De Martino in lacrime da Mara Venier a 'Domenica In'. Il ballerino e presentatore ha parlato della sua vita privata e professionale Spettacolo 27 Marzo 2022 18:25 Di redazione 2'

Ha parlato di sè e del suo lavoro. Ma ha anche aperto lo scrigno dei ricordi, dando spazio alla nostalgia e all’affetto per i propri cari. Infine, un passaggio sul suo presente e futuro, senza dimentica il ruolo più importante che sta ricoprendo da qualche anno: quello del papà. Stefano De Martino ha raccontato tutto questo in veste di ospite di Mara Venier a ‘Domenica In‘ .

“Penso sempre a lui e penso che sia lì, al di là della telecamere. Come papà provo a fare del mio meglio e chiedo sempre a Santiago. Con Belen ci vediamo spessissimo: al momento sono molto felice e sereno. L’amore per i figli è imprescindibile e quando si diventa padri si capisce l’amore dei propri genitori. Ci vuole lo slancio di incoscienza nel fare un figlio e oggi non riesco ad immaginare la mia vita senza di lui“.

Il ricordo del nonno e dei genitori

“I miei non volevano che facessi danza, perché sapevano che era difficile vivere di questo mestiere. Ma in questo modo mi hanno reso ancora più determinato a seguire il mio sogno. Mio padre era un grandissimo ballerino, quando lo andavo a vedere, non riuscivo a non ballare tra le poltrone. Lui ha cercato in tutti i modi di avvertirmi che era un mestiere difficile, che sarebbe stato un percorso pieno di ostacoli. Quando mi ha visto così determinato, anche crescendo, non ha potuto dirmi che ‘Vai, figlio mio’. E sono andato. Poi ho deciso di lasciare la danza perché, da ballerino, sapevo di non poter fare la differenza e io, in tutto quello che faccio, voglio sempre fare la differenza“.