La pizza ai bastoncini di pesce, il popolo napoletano si infuria: "Un sacrilegio" Cultura 28 Marzo 2022

Avevate mai pensato di poter assistere a uno scempio simile? Ebbe anche questo è accaduto. Dopo la pizza all’ananas arriva anche la pizza ai bastoncini di pesce. Se la possiamo chiamare pizza e se lo possiamo chiamare pesce!

A essere protagonista di questo bizzarro scherzo del destino è la nostra amata pizza che diventa un prodotto surgelato venduto da una multinazionale, nemmeno italiana. Il celebre piatto napoletano di fatto diviene parete delle cucine gourmet Dr Oetker, Fanno parte dell’azienda le conosciutissime Cameo e Capitan Findus. Ma come è possibile che venga oltraggiata in tal modo la pietanza nostrana più famosa e replicata al mondo?

Pizza ai bastoncini di pesce: l’assurda trovate

In molti, dopo aver visto l’immagine, si sono addirittura chiesti se fosse uno scherzo o una trovata di marketing. Tutto pare che sia nato proprio sui social, dove un certo Andreas Stullen, che fra Twitter e Twitch, chiedeva questa pietanza. In Germania quindi questa intuizione avrebbe dato spunto a questa trovata, a “edizione limitata”. Chi sa cosa accadrà adesso. La parola passa ai piazzaioli napoletani? Il prodotto dovrebbe essere disponibile a partire dal 1 aprile solo in Germania. Sarebbe così composto: pomodoro, formaggio Edam, bastoncini e spinaci. Che ne pensate?