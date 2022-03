0 Facebook Percorre strada contromano a Castel Volturno: uomo accerchiato dalla polizia si lancia da 15 metri Sono immediatamente partite le prime indagini da parte delle forze dell'ordine per quanto accaduto in mattinata a Castel Volturno Cronaca 28 Marzo 2022 13:07 Di Carmine Ubertone 2'

Una vera e propria follia quanto accaduto alle prime luci dell’alba sulla Domitiana, a Castel Volturno, nel Casertano. Un uomo di 38 anni, alla guida del suo veicolo, ha percorso prima un tratto della statale contromano, poi si è lanciato da un cavalcavia, nel vuoto, per scappare dalle forze dell’ordine che lo avevano accerchiato.

Uomo scappa dalla polizia, si lancia dal cavalcavia

L’uomo – intorno alle 5 del mattino come spiega Edizione Caserta – decide di imboccare contromano la Strada Statale 7 Quater-Domitiana, direzione Roma. Gli agenti di polizia lo avvistano immediatamente e scatta un folle e rocambolesco inseguimento per fermarlo. Dopo svariati chilometri di fuga, il 38enne ormai accerchiato, si ferma ad un cavalcavia, scende dal veicolo e si lancia nel vuoto dal viadotto. Un volo di 15 metri sotto gli occhi esterrefatti delle forze dell’ordine. Immediati i soccorsi da parte del 118: miracolosamente, l’uomo – trasportato all’ospedale Sant’Anna a San Sebatiano di Caserta – non sarebbe in pericolo di vita.