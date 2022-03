0 Facebook Ilary Blasi attacca Simona Ventura, su tutte le furie: “Ma che ne sa, come se fosse la mia migliore amica” Spettacolo 28 Marzo 2022 16:28 Di redazione 2'

Torna a parlare Ilary Blasi sulla crisi con Francesco Totti. Questa volta la conduttrice attacca Simona Ventura. Quando uscì la notizia del divorzio con l’ex Capitano della Roma infatti la presentatrice ha voluto intervenire con un post pubblicato su Instagram. “La separazione è già di per se un lutto! È dolorosissima! Quella pubblica lo è anche di più. Ai miei tempi i social non c’erano e quindi direi che oggi i figli vengono ancora meno tutelati”, dichiarava.

A distanza di quasi un mese Ilary Blasi, in un’intervista al Fatto Quotidiano, ha espresso le sue perplessità in merito alla vicenda. “Come se fosse la mia migliore amica, come se vivesse in casa con noi. Boh” . “Su questa storia si è detto tanto anche troppo. E’ stato un accanimento mediatico nei miei confronti, noi non dobbiamo dare spiegazioni a nessuno tranne ai miei figli che ci hanno chiesto cosa stesse succedendo” ha detto la conduttrice dell’Isola dei Famosi, ha detto la conduttrice dell’Isola dei Famosi anche in una precedente intervista a Verissimo.

L’intervista di Ilary Blasi

Adesso al Fatto Quotidiano ha raccontato: “Mi domando perché questo ragazzo così amato, ogni tanto viene dipinto come fedifrago, fijo de ‘na mignotta, traditore”. Poi parlando di Totti, ha detto: “Mio marito viene tacciato di ingenuità? Sì, si fida di persone sbagliate!”. Rispetto all’accanimento sulla sua vita, ha sottolineato: “Mi sto accorgendo ora che ogni cosa che dico diventa notizia. Le strade sono due: o non hanno un c*zzo da scrivere, o sono strana io, cado in situazioni particolari e non me ne rendo conto”.