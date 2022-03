Ilary Blasi sul tradimento di Totti con Noemi: “Tutto organizzato, una cosa schifosa, i miei figli imbarazzati”

Senza freni Ilary Blasi a Verissimo racconta tutta la verità sulla crisi con Francesco Totti e svela retroscena sul presunto tradimento di lui con Noemi. La conduttrice non si tien nulla e fa letteralmente a pezzi i giornali che hanno trattato la vicenda. Così vuole chiarire soprattutto l’aspetto che riguarda il tradimento del marito, dato dai giornali come un dato certo.

“Da quando mi sono fidanzata con Francesco Totti ogni tot di anni sono sempre uscite questo tipo di illazioni, è stato sempre così. E il gossip si fa più succoso quando poi si accosta un nome e cognome e un volto, sembra più veritiero” “E’ durato tre giorni, poi, si è cominciato ad affievolire”, ha aggiunto la conduttrice: “Vergognoso è stato che quotidiani importanti come Il Corriere della sera, Repubblica, Il Messaggero abbiano dato la notizia come certa e hanno fatto una figura di mer**a”.

Su Noemi ha aggiunto: “Io non la conosco, lui l’ha incotratata al centro sportivo per un autografo al figlio. Ma è una cosa che succede sempre”, ha minimizzato Sempre prima di qualche evento, prima del matrimonio, prima dell’Isola…” ha detto a Silvia: “In quei giorni stava scoppiando la guerra e si parlava della fine del matrimonio di Francesco Totti”.

Ilary però crede che tutto sia organizzato per colpire in particolare modo lei e la sua famiglia. “Proprio da quella foto allo stadio abbiamo avuto la certezza che ci fosse l’organizzazione di qualcuno” ha aggiunto:

“Hanno questa foto, riconoscono una ragazza dietro Francesco con la mascherina che non è un personaggio pubblico. Il fotografo scatta la foto il 5 febbraio e fanno nome e cognome di questa presunta amante. La foto viene pubblicata il 21, 15 giorni dopo… Mio marito si porta l’amante allo stadio con mio filgio Cristian… Poi fa la smentita e dicono che è stata debole. Deboli sono state le loro illazioni. Dopo si sono smorzati i toni e hanno detto che il problema era il patrimonio: le mie sorelle che sono ragazze semplici gestirebbero il patrimonio di mio marito per cui il motivo sarebbe quello… Per quello dico che è stato un accanimento mediatico verso la mia famiglia di origine. E’ stato schifoso. Questo è il termine da usare”.