0 Facebook Ilary Blasi risponde alle domande sul suo matrimonio: “Di certo la morte, per il resto non si può mai sapere” Spettacolo 28 Marzo 2022 16:13 Di redazione 2'

Ilary Blasi in una lunga intervista al Fatto Quotidiano è tornata a parlare delle voci di una presunta crisi del suo matrimonio con Francesco Totti. Dopo che marito e moglie hanno smentito la separazione, i gossip sulla loro rottura si sono un po’ affievoliti. La show girl già in un’intervista a Verissimo aveva parlato di un ‘assurdo accanimento’ nei confronti della loro famiglia.

Ilary Blasi parla di tradimenti

Adesso al Fatto Quotidiano ha raccontato: “Mi domando perché questo ragazzo così amato, ogni tanto viene dipinto come fedifrago, fijo de ‘na mignotta, traditore”. Poi parlando di Totti, ha detto: “Mio marito viene tacciato di ingenuità? Sì, si fida di persone sbagliate!”. Rispetto all’accanimento sulla sua vita, ha sottolineato: “Mi sto accorgendo ora che ogni cosa che dico diventa notizia. Le strade sono due: o non hanno un c*zzo da scrivere, o sono strana io, cado in situazioni particolari e non me ne rendo conto”.

Non è mancata la domanda diretta rispetto al suo matrimonio, la risposta di Ilary a riguardo è stata piuttosto vaga: “Sono cresciuta con una massima… Di certo c’è solo la morte, per il resto non si può mai sapere”. Rispetto al perdono dei tradimenti, invece, ha detto: “Le corna si dicono o si tacciono? Dipende dal finale che si vuole dare a una storia”. Anche in questa risposta la show girl ha preferito non essere molto chiara. Del resto come ha detto nel corso dell’intervista, sa che qualsiasi cosa dice può diventare una notizia e probabilmente avrà voluto mantenersi di proposito sul vago.