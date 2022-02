0 Facebook Crisi tra Totti e Ilary Blasi, Simona Ventura interviene: “Si sono amati per 20 anni, separazione è un lutto” Spettacolo 25 Febbraio 2022 17:59 Di redazione 2'

Dopo giorni in cui si sono susseguite voci e indiscrezioni sulla presunta separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, sulla vicenda è intervenuta ‘inaspettatamente’ Simona Ventura. Proprio quando l’ex capitano della Roma aveva condiviso un video in cui parlava di ‘fake news’ e di ‘fare attenzione a cosa veniva scritto perché c’erano dei bambini di mezzo’, la conduttrice ha condiviso un post sulla vicenda.

Cosa ha detto Simona Ventura sulla crisi tra Totti e Ilary Blasi

Un commento che ha scatenato non poche polemiche. La Ventura si sarebbe sentita di dare un consiglio alla coppia, essendo lei già passata per una separazione con figli di mezzo: “Leggendo (e sentendo) della ‘presunta‘ separazione tra @francescototti e @ilaryblasi, vorrei dare qualche consiglio non richiesto, dovuto all’esperienza. La separazione è già di per se un lutto! È dolorosissima! Quella pubblica lo è anche di più. Ai miei tempi i social non c’erano e quindi direi che oggi i figli vengono ancora meno tutelati. Francesco e Ilary sono due persone perbene, che si sono amate per 20 anni. Sapranno sicuramente uscire da questa tempesta senza disunirsi, continuando a comunicare ed essere in sintonia anche se a volte sarebbe più facile cedere alle provocazioni ed andare in guerra. In momenti come questi è facile per persone ‘vicine‘, ‘amiche‘, di soffiare sul fuoco ed entrare come un coltello nel burro della vostra coppia… Non permettetelo!! Nel mio piccolo vi abbraccio forte e vi auguro, dopo la tempesta, di ritrovare affetto e amicizia. Si può non essere più sposati ma si può (e si deve) essere buoni genitori! Buona fortuna!”

Il messaggio di Simona Ventura ha scatenato una serie di commenti forti nei suoi confronti, in tanti le hanno fatto notare che Totti aveva già smentito tutto quando ha scritto il suo post. C’è poi chi l’ha invitata a fare silenzio su una questione che non la riguarderebbe.

