Aveva organizzato tutto nei minimi dettagli. L’invito c’era, una escort era pronta a soddisfare le sue fantasie. Così la serata bollente era pronta. Ma quando è scattata l’ora ‘x‘ un uomo di Valsecca, località in provincia di Bergamo, ha avuto una brutta sorpresa.

Come riportato da Il Giorno a casa della vittima si sono presentati in quattro: due uomini e due donne, rispettivamente di nazionalità rumena e nord africana. Al loro arrivo, l’uomo si è barricato in casa ma il quartetto ha iniziato a forzare la porta.

L’aggressione e la rapina

Dopo urla, minacce e lancio di pietre contro l’abitazione, la vittima è stata costretta ad aprire la porta e far entrare gli aggressori. Questi ultimi armati di bottiglie e coltelli hanno bloccato e rapinato l’uomo. Immediata la chiamata ai Carabinieri che hanno individuato e fermato i malviventi.