Francesco Paolantoni è stato uno degli ospiti dell’ultima puntata di Domenica In. Con lui negli studi Rai c’era anche Stefano De Martino, entrambi hanno chiacchierato con Mara Venier. L’attore napoletano è arrivato sulla sedia a rotelle e ha raccontato l’incidente che gli ha provocato una grave frattura di tibia, malleolo e perone. Tempo fa la notizia del suo ricovero in ospedale aveva preoccupato i fan, poi il comico napoletano aveva rincuorato i fan, spiegando cosa gli era accaduto.

Francesco Paolantoni racconta a Domenica In l’incidente

Paolantoni, nonostante sia costretto a stare su una sedia a rotelle, ha riso e scherzato con la padrona di casa: “L’ho fatto in tuo omaggio. Mi sono buttato sotto a una macchina, per fare come te. Modestamente mi sono fatto più male”. Queste le parole riferite a un precedente incidente avuto da Mara Venier.

Poi ha continuato a raccontare l’incidente avuto, scherzando e ironizzando sull’accaduto: “Ho questo vizio di buttarmi a capofitto dai trampolini, con gli sci. In questo caso sono caduto come un cretino da solo. Con lo scooter sono scivolato in una classica buca napoletana“. Ha spiegato di essere stato operato e che gli sono state messe ben 11 viti per ricomporre la frattura: “Mi sono fatto una frattura importante, scomposta che ha coinvolto tibia, perone e malleolo. Ho 11 viti. Mi sono operato. Ringrazio il Cto di Napoli, sono straordinari veramente”.

Paolantoni è impegnato al fianco di Stefano De Martino nel programma “Stasera tutto è possibile”. Il format Rai è già registrato e l’attore ha spiegato che le riprese, per fortuna, sono finite poco prima del suo incidente. Per quanto riguarda lo spettacolo teatrale che lo vede al fianco dello show man partenopeo e di Biagio Izzo, ha rassicurato i fan: “Lo faremo. A volte è più divertente, funziona di più. Mi buttano da una parte all’altra sulla sedia a rotelle. Faccio più tenerezza“.