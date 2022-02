0 Facebook Paura per Francesco Paolantoni, le parole del comico dopo il grave infortunio: “La trasmissione è registrata” Francesco Paolantoni. Iin tv nonostante l'infortunio, Paolantoni ha spiegato il motivo: la trasmissione 'Stasera tutto è possibile è registrata" Spettacolo 23 Febbraio 2022 16:53 Di redazione 1'

Preoccupazione per Francesco Paolantoni. Il comico è stato ricoverato in ospedale per un grave infortunio: la rottura di tibia, perone e malleolo. Paolantoni è al momento ricoverato presso il Cto di Napoli.

Francesco Paolantoni

Ma ieri sera su Rai 2 nella trasmissione condotta da Stefano De Martino, ‘Tutto è possibile‘, Paolantoni ha fatto coppia, come sempre, con Biagio Izzo. Come è stato possibile? Il comico ha chiarito tutto con un video.

Francesco Paolantoni: la parole del comico

“Voglio rassicurare quelli che pensano che io non possa fare la stanza inclinata. Il programma è registrato. Se no come la facevo la stanza inclinata? Con tutte le ossa rotte? Eh no, è tutto già registrato“, queste le parole di Paolantoni pubblicate sui social.