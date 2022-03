0 Facebook La statua di Maradona fa ritorno allo stadio: verrà esposta il 10 maggio fuori ai Distinti Tanti tifosi del Napoli s'interrogavano su dove fosse finita la statua raffigurante Diego Armando Maradona realizzata dallo scultore Domenico Sepe Calcio Napoli 28 Marzo 2022 10:53 Di Carmine Ubertone 2'

I tanti tifosi del Napoli s’interrogavano su dove fosse finita la statua raffigurante Diego Armando Maradona realizzata dallo scultore Domenico Sepe. A dare una risposta è stato lo stesso artista tramite le pagine de ‘La Repubblica‘ spiegando che sarebbe stata fissata una data ‘speciale’ per l’installazione permanente dell’opera fuori allo stadio.

La statua di Diego torna allo stadio Maradona: la data

La statua di Diego Armando Maradona – come riferito dallo scultore Domenico Sepe – dovrebbe essere posizionata fuori allo stadio il 10 maggio: “L’iter per l’installazione permanente è partita già a dicembre. Stiamo lavorando per posizionarla in maniera definitiva il 10 maggio: il giorno che tutti i tifosi ricordano, la data del primo scudetto. L’alternativa sarebbe il 5 luglio” – ha svelato l’artista.

La statua di Maradona sarà esposta fuori ai Distinti, l’annuncio dello scultore

La statua raffigurante Diego Maradona sarà esposta fuori al settore ‘Distinti‘ come già accaduto a novembre. Inoltre, come rivela Domenico Sepe, il progetto definitivo prevede anche l’installazione di alcuni pannelli di vetro. Lo scultore ha spiegato che, al momento, la statua si trova custodita nel suo studio ad Afragola, in provincia di Napoli.