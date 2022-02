0 Facebook Paura per Francesco Paolantoni, il comico napoletano è finito in ospedale: cosa è successo Spettacolo 23 Febbraio 2022 11:17 Di redazione 1'

Disavventura per Francesco Paolantoni. Il comico napoletano è finito in ospedale a causa di un infortunio. E’ stato lui stesso a parlarne in un video che ha pubblicato sui social.

Nel video pubblicato su Instagram il comico racconta di essersi rotto e fratturato tibia, perone e malleolo. Tantissimi i messaggi amici e conoscenti che gli augurano presta guarigione. “Ma se uno si frattura, tibia, perone e malleolo in un colpo solo, è uno buono?”. Il comico ha precisato che si tratta di una frattura scomposta e quindi dovrà mettere un gesso alla gamba.

Francesco Paolantoni è ospite fisso con Biagio Izzo nel programma condotto da Stefano De Martino “Stasera tutto è possibile”, in onda su Rai 2.