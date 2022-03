0 Facebook Scontro ad Amici tra Stefano De Martino e Alessandra Celentano: “Non un grande ballerino” Spettacolo 20 Marzo 2022 10:21 Di redazione 2'

E’ subito scontro ad Amici tra Stefano De Martino e Alessandra Celentano. L’ex ballerino del programma ha voluto criticare quella che prima era stata la sua maestra. Tutto è accaduto quando la Celentano ha deciso di lanciare in guanto di sfida facendo esibire Michele contro Christian. Todaro ha rigettato la sfida, non ritenendola equa, in quanto il suo ballerino è specializzato in hip hop e non in danza classica.

A quel punto doveva decidere la giuria composta da Stash, Stefano De Martino e Emanuele Filiberto. E’ proprio in quel momento che si è creato Los scontro. Il conduttore napoletano non ci ha pensato due volte: “Alessandra, ma che cosa è questo? Lo sai benissimo che non è una sfida equa. Noi siamo chiamati a decidere se c’è un margine in cui due danzatori possono giocarsela, ma così non c’è alcun margine. Questo guanto non è equo”. Così Stefano De Martino e Stash.

A quel punto però la lite tra i due è proseguita quando è stato il momento di giudicare Serena, ballerina di Amici molto criticata dalla Celentano pe rie proporzione, nella sfida con Carola, allieva prediletta della maestra. A quel punto Stefano ha dichiarato che non è possibile parlare ancora di bellezza e che lui non è stato un grande ballerino, ma che ne ha visti molti di professionisti e non tutti sono perfetti fisicamente.