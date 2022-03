0 Facebook Le parole inaspettate di Biagio Izzo su Stefano De Martino: “All’inizio filone antipatico attorno a lui” Spettacolo 12 Marzo 2022 14:30 Di redazione 2'

Stefano De Martino è sicuramente uno dei protagonisti del gossip nostrano del momento. L’attenzione su di lui, dopo il ritorno di fiamma con Belen Rodriguez, è alle stelle. Ma lo show man partenopeo sta vivendo anche un momento d’oro dal punto di vista della carriera, grazie al successo dei suoi programmi. Programmi in cui si è consolidata la sua amicizia con Biagio Izzo. I due stanno spesso assieme, anche lontano dalle telecamere, e a loro si aggiunge Francesco Paolantoni.

Biagio Izzo parla di Stefano De Martino

Un trio napoletano magico, che trascorre molto tempo assieme. Biagio Izzo in un’intervista ha parlato del suo rapporto con Stefano De Martino, è probabilmente la prima volta che l’attore comico napoletano descrive il suo giovane amico. In un’intervista al settimanale Vero ha raccontato che all’inizio sul bel ballerino napoletano c’erano molti pregiudizi: “All’inizio si era creato un filone antipatico attorno a lui, questa etichetta di marito di Belen Rodriguez che era un po’ un pregiudizio. Invece è un ragazzo meraviglioso, che si mette sempre in discussione, che chiede aiuto e te lo riconosce, cosa assai rara“.

Izzo, De Martino e Paoloantoni stanno spesso assieme nel tempo libero: “Commentiamo, mangiamo un pollo allo spiedo, passiamo una bella serata e se il Napoli vince…è ancora più bello“. Il trio ha anche realizzato uno spettacolo teatrale, che ha portato in giro per l’Italia. La loro è una vera amicizia, che piace anche molto al pubblico.