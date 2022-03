0 Facebook Quando sono ritornati insieme Stefano De Martino e Belen Rodriguez? Erano a Napoli Spettacolo 21 Marzo 2022 16:13 Di redazione 2'

Che Stefano De Martino e Belen Rodriguez siano tornati insieme non c’è dubbio. Ma quando e come si sarebbero riavvicinati i due ex? Tutti gli indizi portano a Napoli.

E’ il settimanale Oggi a riportare i dettagli più intimi di questa unione. “Era fine dicembre scorso. La Rodriguez aveva già messo un punto alla sua relazione lampo con Antonino Spinalbese, padre della piccola Luna Marì. Decise per una toccata e fuga a Napoli in cui si fece immortalare con il comico Francesco Paoloantoni, amico fraterno di De Martino. E De Martino era in realtà lì con loro”.

La voglia di rivedere subito l’ex marito, come a rimarcare proprio un legame mai spezzato. Un unione che praticamente si fonda sulla passione, ma anche su una ritrovata famiglia considerando che la showgirl argentina si è praticamente quasi traferita a cassa di De Martino con i figli Santiago e Luna Marì. “Un amore che resiste all’orgoglio, alle corna e anche alle pubbliche pressioni. Da quegli ultimi giorni del 2021 Belu e Stefano sono inseparabili” e come le notti insieme: “Non sono tornati ancora a vivere sotto lo stesso tetto. Ma vivono ogni notte dentro lo stesso letto. Che sia quello della casa di lui, di lei o di una suite prenotata all’ultimo momento”.