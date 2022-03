0 Facebook Vince il derby la Canottieri Napoli contro l’Aktis Acquachiara Sport 27 Marzo 2022 14:06 Di Gianluca Madonna 2'

Nella diciassettesima giornata di Serie A2, giocano alla Scandone la Canottieri Napoli contro l’Aktis Acquachiara; in occasione del derby, il pubblico di fuorigrotta è presente e si diverte guardando un acceso spettacolo sportivo dove si notano da subito il capitano Biagio Borrelli e compagni con parziali di 2-0, 2-0, 3-2, 2-2 ai danni dell’Acquachiara impegnata nella lotta per la salvezza. Si fanno sentire i 200 spettatori presenti che vedono reagire i biancocelesti con Mattia Rocchino prima e subito dopo con Confuorto, ma dominano i Canottieri con Domenico Mutariello e Borrelli. Ad occupare il ruolo di allenatore biancoceleste è Roberto Vestuto, allenatore in seconda di Walter Fasano. Il derby lo vincono i ragazzi di Enzo Massa della Canottieri Napoli a 9-4, confermandosi nella classifica del girone sud.

IL TABELLINO

C.C. NAPOLI: G. Cappuccio, A. Zizza, D. Cerchiara 1, F. Malerba, G. Confuorto 3, A. Florena, G. Massa 1, L. Orlando, D. Mutariello 1, V. Tozzi, B. Borrelli 3, A. Vitullo, F. Altomare. All. Massa

ACQUACHIARA ATI 2000: C. Alvino, P. Musacchio 1, G. Di Leva, A. Gargiulo, Fabio Angelone, A. Barela, Francesco Angelone, M. Aiello 1, M. Gargiulo, D. De Gregorio 1, M. Rocchino 1, G. Giello, D. Chianese. All. Vestuto

Arbitri: Fraunfelder e Carrer