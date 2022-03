0 Facebook Rudy Zerbi sgrida LDA e Calma, interviene Gigi D’Alessio: la reazione del papà riceve gli applausi di tutti News 25 Marzo 2022 14:39 Di redazione 2'

Scintille ad Amici 21. Rudy Zerbi ha ripreso pesantemente LDA e Calma. L’insegnante ha avuto una lite con i due giovani talenti a causa di alcune esternazioni fatte dai ragazzi sul brano “La Paranza” di Daniele Silvestri. Brano che il prof aveva assegnato ai due concorrenti.

Perché Rudy Zerbi ha sgridato LDA e Calma

A Calma e LDA la scelta di Zerbi non è proprio piaciuta e sul testo di Silvestri hanno detto che fosse comico. Un commento che non è piaciuto all’insegnante, che per questo ha fatto una bella ramanzina ai due concorrenti.

“Intanto chi si deve vergognare siete voi, ma non cantare una canzone così, ma dell’ignoranza con la quale avete affrontato un pezzo di questo genere, con la supponenza con la quale parlate di cose che non sapete, con la strafottenza con la quale vi rivolgete a un’artista come Daniele Silvesti”, queste le parole di Zerbi. L’errore dei ragazzi è stato non comprendere le tematiche importanti affrontate da Silvestri nella canzone. Il cantante, infatti, parla di mafia. “Lo sapevate? No! Perché siete ignoranti, presuntuosi, supponenti, saccenti”, questa la domanda del prof.

Zerbi sgrida LDA e Calma, interviene Gigi D’Alessio

Zerbi ha poi rincarato la dose: “Io al posto vostro mi vergognerei. Fate una figura di quello che non siete. Non siete in grado di mettervi in gioco e neanche di capire il testo di una canzone. Non sapete neanche chi è Daniele Silvestri”. Insomma l’insegnante è stato molto duro con LDA e Calma. Sulla questione è intervenuto Gigi D’Alessio, che ha voluto fare i complimenti all’insegnante per le parole utilizzate, commentando un post sulla pagina Instagram di Amici: “Bravo Rudy! Condivido tutto quello che hai detto! Devono ancora crescere e imparare tanto. Un anno di Amici non basta”. Le parole del cantante napoletano hanno ricevuto molti like e commenti da parte di chi ha apprezzato il gesto di D’Alessio.

Il video della ramanzina di Zerbi con il commento di Gigi D’Alessio