Tragedia a Ischia, 51enne muore mentre faceva colazione in un bar Tutti i tentativi di rianimarlo sono stati vani, l'uomo era già deceduto

Tragedia questa mattina a Ischia. Un 51enne di Forio avrebbe accusato un malore mentre si trovava in un bar del porto. I presenti hanno lanciato subito l’allarme chiamando sanitari e carabinieri. Tutti i tentativi di rianimarlo sono stati vani, l’uomo era già deceduto.

51enne accusa malore mentre si trovava in un bar, è morto sul colpo

Il dramma è avvenuto a Forio, intorno alle 10 nel bar dell’isola Verde. L’uomo stava facendo colazione quando ha accusato un improvviso malore e si è accasciato a terra. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato fatale un infarto fulminante che non gli ha lasciato scampo. Inutili i tentativi dei soccorritori di salvargli la vita, per il 51enne non c’è stato nulla da fare.

Muore mentre fa colazione, non è da escludere l’esame autoptico

Sul posto sono intervenute due ambulanze e una pattuglia dei carabinieri che hanno provveduto a comunicare l’accaduto al sostituto procuratore di turno. E’ ancora da stabilire se si libererà la salma o si disporrà l‘esame autoptico per stabilire le cause del decesso.