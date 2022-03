0 Facebook Belen Rodriguez chiarisce la sua posizione sui contraccettivi, il messaggio della show girl è chiaro Spettacolo 25 Marzo 2022 16:52 Di redazione 2'

Nelle storie di Belen Rodriguez è comparso un messaggio che potrebbe sembrare ambiguo, ma che in realtà celerebbe le volontà della show girl per il futuro. La bella argentina sta vivendo un momento d’oro, sta conducendo Le Iene, da sempre un suo sogno e avrebbe anche ritrovato la serenità al fianco di Stefano De Martino.

Belen Rodriguez e l’immagine sul contraccettivo maschile

La coppia, ormai da tempo, appare essersi riconciliata. Intanto Belen condivide chiarimenti sui contraccettivi maschili. In una delle sue storie su Instagram, infatti, ha pubblicato le immagini della pillola contraccettiva per uomini che potrebbe arrivare presto sul mercato. Ha condiviso una slide di Freeda, dove c’è scritto: “La pillola maschile non sarà ormonale ma avrà un’efficacia del 99%”.

Il post di Belen Rodriguez è sembrato un chiarimento sulla sua possibile volontà di non avere più figli. La show girl argentina già in un’intervista aveva detto che dopo aver avuto Luna Marì si sarebbe fermata. Ora, nel condividere l’immagine dell’innovativo contracettivo maschile, pare che abbia voluto ribadire come la pensa. Che sia un messaggio per Stefano De Martino con cui ha ripreso a frequentarsi? Difficile dirlo, ma l’immagine pubblicata dalla conduttrice delle Iene ha scatenato diversi commenti ironici.