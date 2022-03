0 Facebook Belen Rodriguez fa una sorpresa a Stefano per la festa del papà, lo sgarro ad Antonino: “Sono una vera famiglia adesso” Spettacolo 20 Marzo 2022 11:08 Di redazione 2'

Belen Rodriguez ha trascorso il giorno della festa del papà a casa di Stefano De Martino. Per la giornata speciale il conduttore napoletano però non ha solo ospitato l’ex moglie e il figlio, Santiago, ma con loro c’era anche un’ospite d’onore. Insieme ai tre infatti c’era anche la bambina di Belen.

L’argentina ha avuto la piccola Luna Marì dalla relazione con Antonino Spinalbese. Una relazione che sembrava essere finalmente la storia d’amore serena e perfetta per la showgirl dopo il fallimento del riavvicinamento con l’ex marito, ma così non è stato. A distanza di qualche mese dalla rottura con l’ex hairstylist, Belen è tornata tra le braccia di Stefano.

L’argentina ha portato con sé anche la piccolina e si è mostrata con lei in diverse stories sul divano di Stefano mentre guardava Amici, dove il napoletano partecipa come membro della giuria. Inutile dirlo che i fan sono pazzi di gioia per questa famiglia ritrovata! Uno sgarro ad Antonino ? Nel giorno della festa del papà l’ex di Belen si è mostrato in un lungo viaggio verso il confine in aiuto dei profughi. Ma potrebbe semplicemente essere un’organizzazione familiare e non la volontà di non far stare la piccolina con il papà nel giorno della sua festa. A lei infatti Spinalbese ha dedicato diversi post su Instagram.