0 Facebook Antonino Spinalbese ‘geloso’ della figlia, dopo la gita di Belen da Stefano: “E’ la mia luna” News 25 Marzo 2022 16:36 Di redazione 2'

Dopo la separazione, Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez dividono il tempo che trascorrono con la figlia avuta assieme, la piccola Luna Marì. La bimba vive con la madre, ma il padre la vede spesso e la tiene anche a dormire con lui. La stessa show girl, in una recente intervista, l’aveva definito “un padre stupendo”.

Antonino Spinalbese, il commento sulla figlia: “E’ la mia luna”

Il tempo che entrambi trascorrono con la bambina è documentato sui rispettivi profili social. Proprio il giorno della Festa del Papà Belen aveva condiviso alcune immagini con Luna Marì nel salotto di casa di Stefano De Martino. Che la show girl e il ballerino napoletano si stiano rifrequentando è cosa nota. La scelta del giorno in cui portare la bimba dal papà di Santiago era apparsa un po’ insolita e subito erano partiti diversi commenti sul presunto ‘sgarro’ fatto all’hair stylist.

Antonino è molto legato alla sua bambina. Recentemente ha condiviso alcune foto di Luna Marì sul suo profilo Instagram e in uno dei commenti ha scritto: “No è la luna, è la mia”. Parole che sono apparse quasi come un voler mettere i puntini sulle ‘i’ rispetto al fatto che lui sia il padre della piccola. C’è chi avrebbe intravisto in questa frase una probabile frecciatina alla show girl.

Il post di Antonino Spinalbese