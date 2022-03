0 Facebook Antonino Spinalbese dimentica Belen: l’ex finisce tra le braccia di una misteriosa donna Spettacolo 22 Marzo 2022 23:58 Di redazione 2'

E’ finita tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Mentre l’argentina è tornata con Stefano De Martino, ovvero l’ex marito, l’ex compagno e papà della figlia Luna Marì è stato paparazzato tra le braccia di una donna misteriosa dai capelli rossi.

A dare lo scoop in anteprima è stato il settimanale Chi, in uscita mercoledì in edicola, che parla di un flirt dell’ex hairstylist con una donna. Archiviata la loves tory con Belen Rodriguez, pareva che Spinalbese dedicasse la sua vita alla figlia e al lavoro. Ultimamente è stato al centro di polemiche dopo aver ripreso in diretta il suo viaggio ai confini con l’Ucraina per portare aiuti umanitari. I follower lamentavano la sovraesposizione di un gesto di beneficenza.

Antonino Spinalbese con una rossa misteriosa: chi è

Insomma, se in un primo momento Antonino non ha mai commentato la rottura con Belen, né il suo ritorno di fiamma con l’ex marito, adesso pare proprio che la voglia di tornare a vivere sia emersa. E ci pare chiaro dopo questo abbraccio protagonista dello scatto rubato dal paparazzo. Chi sarà la rossa misteriosa protagonista della foto? Lo scopriremo sicuramente a breve…