Una triste notizia ha sconvolto i Quartieri Spagnoli, la scomparsa di Diego Montella. Volto storico della zona, aveva solo 45 anni. La notizia della sua scomparsa è iniziata a circolare velocemente nei gruppi social legati al territorio lasciando attonite le tante persone che lo conoscevano.

Diego Montella muore ai Quartieri Spagnoli, le lacrime dei vicini

Il 45enne abitava in calata San Mattia, un piccolo vicolo su delle scale, viveva con la madre, la signora Enzina. Diego era un volto molto conosciuto ai Quartieri Spagnoli, noto con il nome di “Mutandé”, era un tifoso sfegatato del Napoli. Chiunque lo incontrasse poteva scambiare due chiacchiere con lui sui successi e le sconfitte della squadra azzurra. Una giovane vita spezzata troppo presto. Non si conoscono le cause del decesso, ma pare che non stesse tanto bene da qualche giorno. “Così fa più male!!! Già la morte di per sè per quanto sia naturale fine ciclo, fa male… ma quando porta via giovani vite… allora, fà più male…Per pochi eri Diego… per tutti “Mutandè” CHE LA TERRA TI SIA LIEVE!!!I Quartieri Spagnoli piangono un altro figlio!!!”, queste le parole nel gruppo Facebook “Quartieri Spagnoli Napoli”.

Il post in poco tempo ha ricevuto molti like e commenti, Diego era benvoluto e stimato da tutti gli abitanti della zona. Era sempre pronto a dare una mano a chiunque ne avesse bisogno, un uomo dall’animo buono, legatissimo alla famiglia e ai suoi nipotini, per i quali stravedeva. Con la sua scomparsa si è spento un altro sorriso dei Quartieri Spagnoli, una persona che era sempre un piacere incontrare.