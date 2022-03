0 Facebook Crisi tra Gigi Buffon e Ilaria D’Amico: Alena Seredova interviene Spettacolo 24 Marzo 2022 16:33 Di redazione 1'

Dopo la notizia della crisi tra Gigi Buffon e Ilaria D’Amico interviene anche Alena Seredova. L’ex moglie del portiere del Parma, che no ha mai avuto un buon rapporto con l’ex, ha ritrovato la felicità a fianco al compagno Alessandro Nasi.

Su Instagram i follower l’hanno direttamente interrogata per sapere la sua opinione. “Ma io non ne so assolutamente niente”, dice. E ancora: “Devo dire la verità che a malapena seguo questi gossip”. La modella ceca non vuole dunque esporsi sulla vicenda.

La Seredova non ha mai nascosto di esser rimasta profondamente segnata dalla fine del matrimonio e per questo non si espone sulla vita di Gigi Buffon. D’altronde della crisi con la D’Amico se ne parla da febbraio perché pare che i troppi impegni del portiere tarderebbero le nozze. La coppia si è poi mostrata insieme a fine febbraio, durante la firma del calciatore al Parma con un contratto rinnovato fino al 2024.