Spettacolo 24 Marzo 2022

Fedez sarebbe ancora ricoverato in ospedale, al San Raffaele di Milano, in seguito a un intervento chirurgico cui è stato sottoposto. Il rapper qualche giorno fa aveva annunciato di aver scoperto di essere malato, senza specificare che tipo di patologia avesse. Poi un post suo e di Chiara Ferragni ha confermato il ricovero in ospedale. Da parte di marito e moglie non ci sono state comunicazioni ufficiali in seguito all’operazione.

Chiara Ferragni in ospedale al fianco di Fedez

E’ stato il Corriere della Sera a riferire che il cantante sarebbe ancora ricoverato al San Raffaele di Milano, dove sarebbe stato sottoposto ad alcuni esami ‘cruciali per stabilire le cure future’. Al suo fianco c’è Chiara Ferragni, che dall’inizio di questa battaglia non l’ha mai lasciato e la madre. Intanto il settimanale Oggi ha pubblicato in prima pagina un’immagine molto dolce di Chiara Ferragni e Fedez.

Nello scatto l’influencer abbraccia forte il marito e poi c’è il titolo: “Forza Fedez ‘Ti amo ancora di più’“. La dimostrazione di quanto la coppia sia unita e di come la Ferragni sia al fianco del marito in questo momento difficile. Anche il rapper, nel post in cui annunciava che martedì sarebbe stata una giornata importante, ha voluto ringraziare pubblicamente la moglie per il suo sostegno.

