Tragedia familiare a Mesenzana, provincia di Varese, un uomo di 45 anni ha ucciso i sdue figli di 13 e 7 anni nella sua abitazione in Via Pezza per poi togliersi la vita. Dalle prime indagini risulta che l’uomo si fosse separato dalla moglie. Questa mattina, la madre sarebbe andata a riprendere i due figli a casa del padre dove avevano trascorso la notte.

L’atroce scoperta della madre

La madre dei due ragazzini, poco prima delle 8 di questa mattina, avrebbe fatto l’atroce scoperta: sui cadaveri sarebbero state ritrovate ferite di arma da taglio. I due ragazzini frequentavano le scuole a Mesenzana, paesino in provincia di Varese: la maggiore aveva 13 anni e frequentava la terza media, il più piccolo 7 e andava in seconda elementare.

Carabinieri sul posto

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Luino e del reparto operativo di Varese che stanno provando a ricostruire la dinamica dei fatti. Sul luogo della tragedia sarebbe presente anche il sindaco Alberto Rossi.