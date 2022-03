0 Facebook Si sente male mentre è alla guida dell’auto, riesce ad accostare evitando incidente e muore: addio a Marco Coviello Cronaca 24 Marzo 2022 13:07 Di redazione 2'

Aveva 55 anni e purtroppo un malore non gli ha lasciato scampo. E’ morto così Marco Coviello, titolare di un ristorante di Scauri. Era alla guida della sua auto lungo l’autostrada A1 Roma-Napoli quando improvvisamente si è sentito poco bene.

Marco Coviello si sente male in auto e muore

Poco prima di perdere i sensi, per fortuna, è riuscito ad accostare al lato della carreggiata, evitando così di creare un grave incidente. Al suo fianco, seduta in auto, c’era la moglie che ha immediatamente chiamato i soccorsi. Quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, purtroppo, non c’era più nulla da fare. Il 55enne purtroppo era già morto. Sotto choc la compagna che ha visto il marito spiare davanti ai suoi occhi.

La salma del ristoratore è stata trasferita all’obitorio. La notizia della morte di Marco Coviello ha sconvolto l’intera comunità. Originario di Minturno, comune in provincia di Latina, il suo ristorante era frequentato anche da tanti napoletani che trascorrono le vacanze a Scauri. Moltissimi i messaggi di cordoglio in ricordo del 55enne, tutti lo ricordano come un uomo dal cuore buono e un grande professionista.