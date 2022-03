0 Facebook Tragedia a Boscoreale, tir perde carico di ortaggi che travolge passante: muore 75enne Cronaca 24 Marzo 2022 18:19 Di Carmine Ubertone 2'

Tragico destino. Incidente nella tarda mattinata di questo giovedì a Boscoreale in via Sardoncelli, dove un camion – che trasportava ortaggi – ha perso gran parte del carico, che letteralmente travolto un passante. L’uomo, di 75 anni, sarebbe stato colpito alla testa dalle cassette che contenevano un grosso quantitativo d’aglio. L’impatto è stato fatale. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi del 118, ma per l’anziano, purtroppo, non c’è stato nulla fare.

75enne colpito in maniera letale dalle cassette di ortaggi

Il camion, aveva da poco ritirato un carico di aglio da un terreno agricolo nelle vicinanze di Boscoreale quando, improvvisamente, l’autotrasportatore ha perso alcune cassette. La sfortuna ha voluto che un uomo di 75 anni si trovasse a passare di lì in quel momento ed è stato travolto in modo letale alla testa. I soccorritori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Sotto choc l’uomo che guidava il camion

Sul luogo del tragico incidente sono intervenuti i vigili urbani assieme ai carabinieri e il magistrato di turno di Torre Annunziata per determinare l’esatta dinamica dell’incidente. Come riportato da alcune fonti locali, l’uomo alla guida del veicolo, ancora in evidente stato di choc, è stato ascoltato degli inquirenti.