In India, a Delhi, una bambina di due mesi è stata trovata morta in un forno a microonde. Un giallo che fa rabbrividire. Come affermato dalla polizia locale, la causa della morte non è ancora stata accertata, per ora sul corpicino non sarebbero state trovate ustioni. Si esclude quindi – come riportato da l’Independent – che la neonata sia stata bruciata all’interno dell0’elettrodomestico.

Bambina trovata morta in microonde: “Genitori sconvolti dalla sua nascita“

I genitori della neonata sono subito stati interrogati. Come riferito da Ndtv, la coppia che aveva già un bimbo di 4 anni, era sconvolta per la nascita della bambina. A far partire le indagini sono stati i sanitari di un ospedale vicino alla zona di Chirag Dilli, a sud di Delhi, che hanno allertato immediatamente la polizia locale. Le forze dell’ordine hanno subito avviato le indagini.

L’atroce vicenda

A raccontare lo stato d’animo dei genitori sarebbe stato un testimone. Secondo quanto riportato dai media locali, un conoscente ha affermato come la madre fosse rimasta scioccata dalla nascita della bambina: “Ha persino litigato con il marito“, ha raccontato questa persona. A dare l’allarme sono stati i vicini che hanno trovato la donna svenuta con il figlio vicino, senza che ci fosse alcuna traccia della neonata. A quel punto la casa si è affollata di persone, tutte alla disperata ricerca della bambina che, alla fine, è stata ritrovata nel microonde. L’indagine chiarirà l’esatta dinamica dell’accaduto ed eventuali responsabilità.