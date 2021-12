0 Facebook Dramma a Boscoreale, cade dalla bici a causa di una buca: morto Luigi Guerrasio Cronaca 13 Dicembre 2021 17:59 Di redazione 1'

Una caduta fatale che non gli ha lasciato scampo. Era in sella alla sua bici, in via Marra, nel comune di Boscoreale, quando è caduto dopo aver perso stabilità a causa di una buca sul manto stradale. E’ morto così Luigi Guerrasio, 71enne originario del comune nel Napoletano.

La tragedia è avvenuta questo lunedì mattina. Il 71enne è stato immediatamente soccorso, ma purtroppo è deceduto poco dopo il suo arrivo all’ospedale di Sarno. Troppo gravi i traumi riportati.

Sulla salma nelle prossime ore sarà effettuata l’autopsia. Intanto il tratto di strada interessato dal drammatico incidente è stato sequestrato. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso. Sotto choc la comunità di Boscoreale per questa tragedia. Da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto ed eventuali responsabilità.