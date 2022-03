0 Facebook Dalla Spagna difendono Napoli: “Ogni domenica città, squadra e tifosi vittime di insulti razzisti” Sport 21 Marzo 2022 16:51 Di Carmine Ubertone 2'

Il quotidiano spagnolo ‘El Pais‘ dedica un proprio editoriale in difesa di Napoli, del Napoli e dei napoletani contro il razzismo che, squadra, giocatori e tifosi, sono costretti a subire ogni domenica di campionato.

L’editoriale a difesa di Napoli

Il collega iberico Daniel Verdù, nella sua rubrica sulla Serie A, ha voluto analizzare l’inverosimile situazione della squadra partenopea nel campionato italiano: “In Italia c’è un club – si legge nell’articolo – che gioca un derby quasi ogni fine settimana. Una squadra che praticamente viene odiata da tutti e i cui tifosi ogni domenica subiscono insulti razzisti. L’ultima puntata è avvenuta una settimana fa a Verona”

“Ogni weekend si assiste ai peggiori cori nei confronti dei tifosi napoletani. Il più ricorrente è ‘Vesuvio lavali col fuoco‘ segnale di una vecchia idea razzista e nordica che i napoletani sono sporchi, che gridano e non sanno come comportarsi“.

‘Non esiste nulla di simile altrove’

“Negli altri campionati – continua l’articolo – non c’è niente di simile. Ed è un sentimento diffuso anche al di fuori del calcio. Da Nord a Sud. I partenopei non hanno diatribe con siciliani o calabresi. Ecco perché la città è un’isola favolosa e indecifrabile all’interno del Paese. Il Napoli e i napoletani hanno saputo trasformare le offese che ricevono in un motore per sopravvivere all’inferno della bancarotta e aspirare di nuovo allo scudetto“.

