0 Facebook Ultras veronesi invitano Russia e Ucraina a bombardare Napoli, lo striscione vergognoso Calcio Napoli 13 Marzo 2022 10:38 Di redazione 2'

Curva veronese espone uno striscione contro la città di Napoli, sbeffeggiandosi del conflitto in Ucraina. Nel manifesto ci sono una serie di numeri che rappresenterebbero le coordinate della città di Napoli, inviate simbolicamente ai missili ucraini e russi. Come se avessero voluto suggerire di bombardare il capoluogo campano: “Sono lì, colpiteli”.

Cosa significa lo striscione dei tifosi veronesi con i numeri contro Napoli

Il clima pre partita, che si disputerà questa domenica alle 15 allo stadio Bentegodi di Verona – diventa sempre più teso. Che tra la tifoseria napoletana e quella veronese non ci fosse grossa simpatia è cosa nota da anni, ma nessuno si aspettava si potesse arrivare a tanto in un momento così delicato. Lo striscione con le coordinate per i missili russi e ucraini ha scatenato l’indignazione social.

A denunciare l’accaduto e la mancanza di rispetto verso la popolazione Ucraina è stato anche Maurizio De Giovanni: “Il raffinato, intelligente e geografico striscione della curva veronese, che dà ai missili russo ucraini la corretta localizzazione dell’obbiettivo. Per chi non lo sapesse, sono le coordinate della mia città. Sempre ammirevolmente pronti a cogliere elementi di stretta attualità per rinnovare la propria profonda idiozia razzista. Solo per farci capire con un plastico esempio a che punto può arrivare l’imbecillità (sub)umana, e come in un cervello troppo angusto possano mescolarsi cose molto serie e fesserie“, questo il post pubblicato dallo scrittore napoletano.

A preoccupare è il fatto che lo striscione – in rete – abbia trovato anche una parte di approvazione, da parte di chi sui social l’ha definito geniale. Verrebbe da dire ‘non c’è mai fine al peggio’.

Il post di Maurizio De Giovanni