Era venuta qui con la sua famiglia dall’Ucraina, fuggivano dagli orrori della guerra e mai avrebbero pensato il tragico destino che attendeva la loro figlioletta qui in Italia. Una bambina di 5 anni è stata investita e uccisa da un’auto nella periferia di Crotone.

Bimba ucraina investita e uccisa nel Crotonese

La piccola stava camminando sul ciglio della strada con una cugina e un suo conoscente quando un’auto l’ha centrata in pieno. Il conducente della vettura, un uomo di 45 anni, si è subito fermato a prestare soccorso alla bambina. Sul posto è giunta un’ambulanza, ma purtroppo i soccorsi non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso. L’uomo è stato sottoposto al test dell’etilometro per verificare se avesse abusato di alcol prima di guidare. Sconvolta la famiglia della bambina che sperava di trovare un po’ di pace in Italia e invece hanno incontrato un terribile destino.